POL-RZ: Vier Verletzte nach Unfall auf Bundesautobahn

Ratzeburg (ots) - 12. September 2024 | Kreis Stormarn - 10./11.09.2024 - Braak In der Nacht von Dienstag zu Mittwoch (10./11. September 2024) kam es in der Straße "Op de Loh" in Braak zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Nach derzeitigem Kenntnisstand brachen unbekannte Täter in der Zeit zwischen 20:00 Uhr und 08:00 Uhr gewaltsam ein Fenster auf. Im Gebäude wurden die Räume durchwühlt. Der oder die Täter ...

