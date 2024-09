Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Räuberischer Diebstahl in Reinbek

Ratzeburg (ots)

Gemeinsame Medieninformation der Staatsanwaltschaft Lübeck und der Polizeidirektion Ratzeburg

Gestern Vormittag (12. September 2024) kam es in der Straße "Am Ladenzentrum" in Reinbek zu einem räuberischen Diebstahl. Die Fahndung nach den Tätern läuft derzeit noch.

Gegen 09:15 Uhr betrat ein 52- jähriger Kunde gemeinsam mit einer weiteren männlichen Person eine Schließfachanlage. Er konnte sich identifizieren und ging mit der Angestellten in den Keller zu den Schließfächern. Sein Begleiter wartete in den Geschäftsräumen. Nachdem die Angestellte und der Kunde das Schließfach geöffnet hatten, kam der Begleiter ebenfalls in den Keller. Er nahm der Angestellten den Schlüssel ab und fesselte sie. Anschließend holte er eine weitere männliche Person und gemeinsam brachen die drei Männer mehrere Schließfächer gewaltsam auf. Danach flüchteten sie in unbekannte Richtung und ließen die Frau gefesselt zurück. Zwei Passanten hörte einige Zeit später Hilferufe. Sie fanden die gefesselte Angestellte, befreiten sie und alarmierte die Polizei. Zum Stehlgut und zur Schadenshöhe können derzeit keine Angaben gemacht werden.

Die Polizei fahndet nach den Tätern. Diese können wie folgt beschrieben werden: Tatverdächtiger 1:

- ca. 1,60m groß - dick - trug ein Polo- Shirt und eine blaue Jeans - graue Haar zum Zopf gebunden - drei Tage Bart

Tatverdächtiger 2:

- ca. 1,85m groß - dunkle Haare - sportliche, schlanke Figur - trug ein dunkles T-Shirt und graue Jeans

Tatverdächtiger 3:

- dunkle Haare - drei Tage Bart - dunkelblaue Kleidung mit Jacke, auffälliges rundes orangefarbendes Emblem am Hosenbein

Die Polizei sucht Zeugen.

Wer hat die Täter beobachtet oder kann Hinweise auf ihren Aufenthaltsort geben? Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Reinbek unter der Telefonnummer: 040/727707-0 oder per E- Mail Reinbek.KPSt@polizei.landsh.de entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell