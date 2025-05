Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Mann ausgeraubt - Zeugen gesucht -

Stuttgart-Mitte (ots)

Unbekannte Täter haben am frühen Samstagmorgen (24.05.2025) einen 34-Jährigen unter anderem seiner Barschaft beraubt. Der 34-Jährige befand sich gegen 01.00 Uhr in der Leonhardstraße, als er dort mit einer Gruppe von unbekannten Männern unterwegs war. Als er kurze Zeit später an einem Bankautomaten Geld abheben wollte, wurde er unvermittelt aus der Gruppe heraus geschlagen und getreten. Anschließend flüchteten die Täter in unbekannte Richtung und der 34-Jährige stellte demnach fest, dass ihm ein geringer Bargeldbetrag und persönliche Gegenstände entwendet wurden. Das Opfer wurde leicht verletzt und konnte aufgrund seines vermeintlich alkoholisierten Zustands lediglich eine vage Täterbeschreibung abgeben. Einer der Männer soll zirka 190 Zentimeter groß und zwischen 20 und 40 Jahre alt sein, hat eine athletische Figur und war mit einer Bluejeans und einem schwarzen T-Shirt bekleidet. Eine weitere Beschreibung zu der zirka fünfköpfigen Gruppe war nicht möglich. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei unter der Rufnummer +4971189905778 zu melden.

