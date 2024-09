Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Trunkenheitsfahrt endet mit Unfall

Attendorn (ots)

Ein 27-jähriger Autofahrer hatte am Samstagabend (28.09.2024) auf der Talstraße in Mecklinghausen die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Gegen 22:30 Uhr war er nach derzeitigem Kenntnisstand mit seinem Auto am Ende einer Kurve zunächst gegen eine Bordsteinkante gefahren. Im Anschluss kam er von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Verkehrszeichen und einer Hecke. Nach der Kollision geriet das Fahrzeug wieder auf die Straße und dort auf die Gegenfahrbahn. Ein Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden PKW konnte durch entsprechende Ausweichmanöver nur knapp verhindert werden. Im Verlauf der Unfallaufnahme ergaben sich für die Polizeibeamten Hinweise auf eine Alkoholisierung des 27-Jährigen. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht. Der Mann wurde daraufhin zur Blutprobenentnahme in die Polizeiwache gebracht. Ihn erwartet nun ein entsprechendes Strafverfahren. Der Sachschaden wird insgesamt auf einen oberen vierstelligen Eurobetrag geschätzt.

