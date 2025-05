POL-S: Polizeiliche Einsatzmaßnahmen anlässlich des Public Viewings in der Stuttgarter Innenstadt

Stuttgart-Mitte (ots) - Unbekannte Täter haben am frühen Samstagmorgen (24.05.2025) einen 34-Jährigen unter anderem seiner Barschaft beraubt. Der 34-Jährige befand sich gegen 01.00 Uhr in der Leonhardstraße, als er dort mit einer Gruppe von unbekannten Männern unterwegs war. Als er kurze Zeit später an einem Bankautomaten Geld abheben wollte, wurde er unvermittelt aus der Gruppe heraus geschlagen und getreten. ...

