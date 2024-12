POL-HB: Nr.: 0782--Renitenter Ladendieb zückt Messer

Polizei Bremen

Nr.: 0782--Renitenter Ladendieb zückt Messer--

Bremen (ots)

Ort: Bremen-Häfen, OT Industriehäfen, AG-Weser-Straße Zeit: 13.12.24, 19.30 Uhr

Ein 20 Jahre alter Mann wurde am Freitagabend in einem Einkaufszentrum in den Industriehäfen bei einem Ladendiebstahl erwischt, rastete aus und stach auf einen Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes ein. Die Polizei nahm den Gewalttäter vorläufig fest.

Der 20-Jährige nahm in einem Bekleidungsgeschäft in dem Center an der AG-Weser-Straße eine Jacke an sich und wollte den Laden verlassen, ohne die Ware zu bezahlen. Der 52 Jahre alte Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes sprach ihn an und hielt den jungen Mann fest. Der Dieb zog daraufhin ein Messer und stach auf den Oberkörper des 52-Jährigen ein. Dieser blieb nur unverletzt, weil er eine Stichschutzweste trug.

Alarmierte Einsatzkräfte nahmen den Angreifer fest. Gegen ihn wird wegen schweren räuberischen Diebstahls ermittelt.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell