Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Bedrohung mit Schreckschusswaffe

Erfurt (ots)

Zu einem größeren Polizeieinsatz kam es am Samstag gegen 21:00 Uhr in der Ortslage Töttelstädt. Hierbei sollen mehrere Jugendliche körperlich attackiert sowie mit einer unbekannten Schusswaffe bedroht wurden sein. Es kamen Einsatzkräfte der Landespolizeiinspektion Erfurt - Inspektionsdienst Nord sowie der Bereitschaftspolizei Thüringen zum Einsatz. Im Zuge der Sofortmaßnahmen stellte sich heraus, dass die namentlich bekannten Jugendlichen zuvor mehrere Anwohner in dem Erfurter Ortsteil durch aggressive Klingelstreiche und ruhestörendes Verhalten belästigten. Ein 54-jähriger Bewohner fühlte sich so erheblich in seinem Wohlbefinden beeinträchtigt, dass er auf zwei der Heranwachsenden einschlug und anschließend einen weiteren Geschädigten mit einer Schreckschusswaffe bedrohte. Die Unruhestifter im Alter zwischen 13 und 15 Jahren wurde an ihre Eltern übergeben. Die Schreckschusswaffe wurde sichergestellt und ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung, Bedrohung und Verstoß gegen das Waffengesetz eingeleitet. (PH)

