Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Sachverhalt zu angeblich falschen Mitarbeiter von Telefongesellschaft geklärt

Northeim (ots)

37154 Northeim/ OT Sudheim, Neiße Weg, Montag, 02.12.2024, 13.00 Uhr

SUDHEIM (Wol) - Handtasche wiedergefunden.

Am 04.12. wurde durch die Polizei Northeim eine Pressemitteilung zu einem angeblich falschen Mitarbeiter einer Telefongesellschaft veröffentlicht (Auftragsnummer: 57929).

Eine Seniorin zeigte an, dass der Mann ihr eine Handtasche am 02.12. gestohlen hätte. Am heutigen Tag erschien die 89-Jährige bei der Polizei Northeim und konnte mitteilen, dass die Handtasche in der Wohnung wieder aufgefunden werden konnte.

Zudem hatte sich ein Zeuge bei der Polizei Northeim gemeldet und angegeben, dass er ebenfalls Besuch von einem Mitarbeiter gehabt hat. Dabei habe er keine Hinweise für einen Betrüger gehabt, sondern vermutet, dass es sich um einen echten Mitarbeiter einer Telefongesellschaft gehandelt habe.

Der Mitarbeiter selbst hat ebenfalls Kontakt zur Polizei aufgenommen und konnte nachweisen, dass er Mitarbeiter der Telefongesellschaft ist.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell