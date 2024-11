POL-WHV: Verkehrsunfall zwischen Pkw und E-Scooter - Polizei sucht Zeugen

Zetel (ots) - Am Morgen des 06.11.2024 kam es um 06:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 437 in Zetel. Der Fahrer eines Pkw wollte nach rechts in die Mühlenstraße abbiegen und übersah dabei einen von rechts kommenden Radfahrer. In der Folge kam es zum Zusammenstoß. Der Radfahrer stürzte und zog sich leichte Verletzungen zu. Sowohl am Pkw als auch am Pedelec des Radfahrers entstand Sachschaden. Die ...

