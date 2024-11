Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Ladendiebstahl in Textilwarengeschäft - Täterin auf frischer Tat ertappt

Schortens (ots)

Am 06.11.2024 Tag wurde um 11:15 Uhr ein Ladendiebstahl in einem Textilwarengeschäft in der Menkestraße in Schortens gemeldet. Die 51-jährige Beschuldigte entnahm diverse Bekleidungsstücke im Gesamtwert von knapp 150 EUR, die im Außenbereich der Boutique ausgestellt waren, und versuchte, sich mit der Ware zu entfernen, ohne diese zu bezahlen.

Dank des schnellen Eingreifens des Personals und aufmerksamer Zeugen konnte die Täterin aufgehalten werden. Die Polizei wurde umgehend informiert und nahm die Ermittlungen auf.

