Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Brand einer Grillhütte

Northeim (ots)

Hardegsen OT Hevensen, Mühlenstraße, Mittwoch, 04.12.2024, 18.00 Uhr

HEVENSEN (Wol) - Zeuginnen und Zeugen gesucht.

Am Mittwoch gegen 18.00 Uhr kam es in Hevensen zu einem Brand einer Grillhütte. Die Grillhütte befindet sich in der Mühlenstraße in direkter Nähe zur Bundesstraße 446.

Der Brand konnte durch die Freiwillige Feuerwehr Hevensen schnell unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden. Der Sachschaden wird auf ca. 1.000 Euro geschätzt.

Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Eine Brandstiftung kann zu aktuellem Zeitpunkt nicht ausgeschlossen werden.

Zeuginnen und Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Polizei Northeim unter 05551 - 91480.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell