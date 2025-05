Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Fahrzeuge zerkratzt - Tatverdächtige vorläufig festgenommen

Stuttgart-Birkach (ots)

Polizeibeamte haben am späten Samstagabend (24.05.2025) eine 42 Jahre alte Frau festgenommen, die im Verdacht steht, mehrere Fahrzeuge an der Birkheckenstraße zerkratzt zu haben. Ein 28 Jahre alter Anwohner bemerkte die Frau, als sie gegen 23.15 Uhr einen BMW zerkratzt haben soll und alarmierte die Polizei. Die Beamten entdeckten vier weitere Fahrzeuge, die im Bereich der Motorhaube und der rechten Fahrzeugseite erheblich beschädigt waren. Der Schaden beläuft sich auf rund 20.000 Euro. Kurze Zeit später trafen die Beamten die Tatverdächtige in der Törlesäckerstraße an und nahmen die vorläufig fest. Sie brachten die 42-Jährige nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen in ein psychiatrisches Krankenhaus.

