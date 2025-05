Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Gegen Wand gefahren - Zeugen gesucht

Stuttgart-Feuerbach (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in der Borsigstraße ist in der Nacht zum Sonntag (25.05.2025) eine 45 Jahre alte Frau mit ihrem Mercedes gegen die Wand einer Unterführung geprallt. Die 45-Jährige fuhr gegen 00.20 Uhr mit ihrem Mercedes E 200 auf dem rechten Fahrstreifen der Siemensstraße Richtung Borsigstraße und bog vor der Unterführung nach links in die Borsigstraße ab. Beim Abbiegen soll ein dunkles Fahrzeug auf dem linken Abbiegestreifen an ihr vorbeigefahren sein und vor der 45-Jährigen den Fahrstreifen gewechselt haben, so dass sie die Kontrolle über ihr Auto verlor und rechts gegen die Wand prallte. Der Fahrer des dunklen Autos soll dann weggefahren sein, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Am Auto der Frau entstand nach ersten Schätzungen ein Schaden von rund 7.000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903800 beim Polizeirevier 8 Kärntner Straße zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell