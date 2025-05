PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Straßenraub in Bad Homburg +++ Diebstahl aus Selbstbedienungsladen in Oberursel +++ Sachbeschädigung an Pkw in Königstein +++ Verkehrsunfallflucht in Friedrichsdorf

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

Straßenraub

Tatort: Bad Homburg, Bertha-von-Suttner-Straße Tatzeit: Samstag, 03.05.2025, 18:25 Uhr

Als ein 77-Jähriger aus dem Bus der Linie 11 in der Lindenallee in Bad Homburg-Dornholzhausen ausstieg, wurde er von drei männlichen Fahrgästen verfolgt, die zuvor am Kurhaus Bad Homburg zugestiegen waren. Unmittelbar vor der Wohnanschrift des Geschädigten schlugen die Männer auf den Geschädigten ein und raubten ihm eine schwarze Geldbörse mit Bargeld. Der Geschädigte wurde leicht verletzt. Täterbeschreibung: Täter 1: südosteuropäisches Erscheinungsbild, ca 30-40 Jahre, ca 160 cm groß, dunkles Haar und Vollbart, Täter 2+3 osteuropäischer Phänotyp

Hinweise auf die Täter bitte an die Polizei in Bad Homburg unter Telefon 06172/1200.

E-Scooter gestohlen

Tatort: Steinbach, Industriestraße Tatzeit: Samstag, 03.05.2025, 11:30 Uhr

Der Geschädigte hatte seinen E-Scooter unverschlossen an dem Fahrradständer eines Lebensmitteldiscounters abgestellt um einen Einkauf zu tätigen. Als er zurückkehrte, hatte ein Unbekannter seinen E-Scooter, Hersteller NIU, gestohlen.

Hinweise bitte unter der Rufnummer 06171/ 62400 an die Polizei in Oberursel.

Diebstahl aus Selbstbedienungsladen

Tatort: Oberursel, Oberurseler Straße Tatzeit: Freitag, 02.05.2025, 22:48 Uhr

Ein Unbekannter betrat in der Nacht zu Samstag den Selbstbedienungsladen und entwendete insgesamt vier Säcke Kartoffeln und drei Packungen Eier. Bei der Tatausführung konnte die Person durch eine Überwachungskamera aufgezeichnet werden. Täterbeschreibung: männlich, 35-40 Jahre alt, 180 cm groß, schlanke Statur, helle Hautfarbe, schwarz-graue Haare und Vollbart. Bekleidet war er mit einem schwarzen T-Shirt und einer schwarzen Hose.

Hinweise bitte unter der Rufnummer 06171 / 62400 an die Polizei in Oberursel.

Sachbeschädigung an Kraftfahrzeug

Tatort: Königstein, Bischof-Kaller-Straße Tatzeit: Samstag, den 03.05.2025, zwischen 13:00 Uhr bis 16:00 Uhr

Im angegebenen Tatzeitraum stellte der Geschädigte seinen Pkw Mercedes A-Klasse vor dem Eingang der Seniorenresidenz ab. Unbekannte Täter schlugen die Heckscheibe des Pkw ein.

Hinweisgeber werden gebeten sich bei der Polizei in Königstein unter Telefon 06174/92660 zu melden.

Verkehrsunfallflucht

Unfallort: Friedrichsdorf, Marie-Curie-Straße Unfallzeit: Freitag, 02.05.2025, 22:30 Uhr

Der Fahrer eines BMW befuhr den letzten Kreisel vor der Feldgemarkung in der Marie-Curie-Straße mit, laut Zeugenaussagen, der Verkehrsführung nicht angepasster Geschwindigkeit. Nach dem Verlassen des Kreisels zurück in Richtung Färberstraße verlor er die Kontrolle über das Fahrzeug und kollidierte mit dem Zaun des dort in Fahrtrichtung linksseits ansässigen Unternehmens. Hiernach entfernte er sich verbotswidrig von der Unfallstelle. Der Sachschaden an der Umzäunung wird auf 3.000 Euro geschätzt.

Hinweise auf den Unfallverursacher bzw einen grauen BMW, der rechtsseitig erheblich beschädigt sein müsste, bitte an die Polizei in Bad Homburg unter Telefon 06172/1200.

Original-Content von: PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell