Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfallflucht in Jever

Wilhelmshaven (ots)

Jever. Am 01.04.2025, gegen 11:55 Uhr parkte die Geschädigte ihren grauen Pkw auf dem beschrankten Kundenparkplatz des Geldinstitutes in der Mühlenstraße (Zufahrt über Kostverloren). Als sie gegen 12.15 h zu ihrem Pkw zurückkehrte, stellte sie Beschädigungen an ihrem Pkw fest. Der Unfallverursacher entfernt sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Jever unter der Rufnummer 04461-7449-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell