Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Schwerer Verkehrsunfall in Schillig, Fahrzeugführer alkoholisiert und schwer verletzt

Wilhelmshaven (ots)

Wangerland-Schillig. Am 31.03.2025, gegen 18:50 Uhr, befährt ein 24jähriger Fahrzeugführer die Inselstraße in Schillig in westliche Richtung. Hierbei kollidiert er mit hoher Geschwindigkeit mit zwei auf der Straße platzierten Pflanzkübeln, die in Ergänzung zur ausgeschilderten Geschwindigkeitsbegrenzung von 30 km/h, aufgestellt waren. Das Fahrzeug erleidet Totalschaden und der Fahrzeugführer wird mit schweren Verletzungen mit einem Rettungswagen einem Krankenhaus zugeführt. Darüber hinaus ist der Fahrzeugführer mit 1.95 Promille stark alkoholisiert, was insbesondere die Arbeit der Ersthelfer von Rettungsdienst und Polizei stark erschwert, da der Fahrzeugführer sich trotz seiner schweren Verletzungen zunächst nicht helfen lassen will. Obwohl die Inselstraße in Schillig touristisch stark frequentiert ist, befanden sich zum Unfallzeitpunkt nur wenig Passanten im Nahbereich, so dass glücklicherweise keine Unbeteiligten verletzt worden sind. Gegen den Fahrzeugführer wurde ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet.

