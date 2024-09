Polizeidirektion Hannover

POL-H: Hannover-Groß Buchholz: "Falscher Handwerker" nach mehreren Raubdelikten ermittelt und festgenommen

Hannover (ots)

Die Polizei hat am 11.09.2024 einen 45-jährigen mutmaßlichen Räuber in Untersuchungshaft genommen. Dem Mann werden mehrere Taten als "falscher Handwerker" zur Last gelegt.

Nach Ermittlungen des Zentralen Kriminaldienstes Hannover verschaffte sich der 45-Jährige am 15.06.2024 unter dem Vorwand, einen angeblichen Wasserrohrbruch in einem Mehrfamilienhaus in Bothfeld reparieren zu wollen, Zutritt zur Wohnung einer 89-Jährigen. Kurz nach Betreten dieser brachte der Tatverdächtige die Seniorin gewaltsam zu Boden, entwendete einen vierstelligen Bargeldbetrag und flüchtete.

Bereits am 07.02.2024 ereignete sich im Stadtteil Groß Buchholz eine Tat mit ähnlicher Vorgehensweise. Damals erbeutete der Tatverdächtige Schmuck in fünfstelliger Höhe aus der Wohnung einer 81-Jährigen und flüchtete ebenfalls.

Umfassende Ermittlungen des Zentralen Kriminaldienstes Hannover führten die Beamtinnen und Beamten zu dem 45-jährigen Hannoveraner. Aufgrund dieser Grundlage ordnete das Amtsgericht (AG) Hannover einen Untersuchungshaftbefehl gegen den Mann und eine Wohnungsdurchsuchung an. Letztere wurde am 11.09.2024 durch Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte durchgeführt und der Tatverdächtige dabei festgenommen. Nach Vorführung beim AG wurde er anschließend in die Justizvollzugsanstalt Hannover gebracht. /dd, ram

