Polizeidirektion Hannover

POL-H: Nachtragsmeldung: Vermisster 14-Jähriger konnte wohlbehalten angetroffen werden

Hannover (ots)

Der seit Dienstag, 10.09.2024, vermisste 14-Jährige, nachdem auch mit Hilfe der Öffentlichkeit gesucht wurde (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/66841/5862702), konnte nach einem Bürgerhinweis wohlbehalten angetroffen werden. Der Jugendliche wurde heute, 12.09.2024, gegen 08:30 Uhr, durch eine Bürgerin an einer Bushaltestelle in Ricklingen wiedererkannt und konnte zunächst in die Obhut der Polizei genommen und anschließend zu seiner Familie zurückgebracht werden.

Die Polizei bedankt sich bei allen, die bei der Suche mitgeholfen haben.

Das zur ursprünglichen Meldung gehörende Foto wurde zur Wahrung des Datenschutzes gelöscht. /fas

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell