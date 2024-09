Polizeidirektion Hannover

POL-H: Bundesstraße (B) 65: Verkehrsunfall mit einer tödlich verletzten Person - Wer kann Hinweise geben?

Hannover (ots)

Am Mittwoch, 11.09.2024, ist gegen 21:25 Uhr ein VW Polo von der Fahrbahn der B 65 bei Empelde abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Die 35-jährige Fahrerin wurde dabei tödlich verletzt. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Verkehrsunfalldienstes Hannover befuhr eine 35-jährige Frau aus Gehrden gegen 21:25 Uhr die B 65 in Richtung Minden, als sie auf Höhe der Abfahrt "In den Beschen" aus bisher unbekannter Ursache über die Sperrfläche in den Grünbereich fuhr und gegen einen am Fahrbahnrand stehenden Baum prallte. Rettungskräfte versuchten noch, die Frau zu reanimieren, doch sie verstarb am Unfallort. Die B 65 wurde für die Bergungs- und Aufräumarbeiten, sowie die Unfallaufnahme in Richtung Minden zeitweise vollständig gesperrt.

Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang oder andere sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Verkehrsunfalldienst Hannover unter der Telefonnummer 0511 109-1888 in Verbindung zu setzen. / fas, dd

