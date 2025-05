PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Bei Streit Pfefferspray gesprüht +++ Bei Ausritt mit Ästen beworfen +++ Zwei aufgebrochene Autos +++ Keine Beute bei Einbruch

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Bei Streit Pfefferspray gesprüht,

Friedrichsdorf, Seulberg, Lilienweg, Donnerstag, 01.05.2025, 19 Uhr

(da)In Friedrichsdorf (Seulberg) eskalierte am Donnerstag ein Streit, bei dem eine Beteiligte auch Pfefferspray einsetzte. Gegen 19 Uhr kam es im Lilienweg zu einer Auseinandersetzung zwischen einer Gruppe von drei Frauen und einer weiteren Frau. Auf offener Straße habe man sich zunächst gegenseitig beschimpft und dann angegriffen. Dabei soll die 39-Jährige auch Pfefferspray gegen ihre Kontrahentinnen eingesetzt haben, die ihrerseits teilweise auch handgreiflich geworden sein sollen. Von Seiten der Polizei wurden jeweils Strafanzeigen wegen gefährlicher Körperverletzung und Beleidigung aufgenommen. Die Hintergründe der Auseinandersetzung sind nun Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Mögliche Zeuginnen und Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizeistation Bad Homburg unter der Rufnummer (06172) 120-0 in Verbindung zu setzen.

2. Bei Ausritt mit Ästen beworfen,

Steinbach, Waldstraße (Stadtwald), Donnerstag, 10.20 Uhr

(da)Ein bislang unbekannter Mann hat am Donnerstag bei Steinbach eine Reiterin und ihr Pferd mit Ästen beworfen. Die Frau ritt gegen 10.20 Uhr in einem Waldstück nahe der Waldstraße aus, als ihr ein Fußgänger entgegenkam. Mit diesem Fußgänger kam es zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung, in deren Verlauf der Unbekannte die Frau und ihr Pferd mit mehreren Ästen beworfen und dadurch leicht verletzt haben soll. Bei dem Angreifer handele es sich um einen etwa 60 bis 65 Jahre alten Mann mit grau-weißem Haar. Er sei mit einem blauen Hemd bekleidet gewesen und habe zwei kleine Hunde bei sich gehabt. Die Polizeistation Oberursel ermittelt nun wegen Körperverletzung. Mögliche Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer (06171) 6240-0 zu melden.

3. Zwei aufgebrochene Autos am Bahnhof,

Steinbach, Bahnhof & Berliner Straße, Mittwoch, 30.04.2025 & Donnerstag, 01.05.2025

(da)Am Mittwoch und Donnerstag wurde in Steinbach jeweils ein Auto aufgebrochen. Am Mittwoch zwischen 8.30 Uhr und 12.15 Uhr parkte ein schwarzer VW Tiguan auf dem Parkplatz des S-Bahnhofs. Hier schlugen die bislang unbekannten Täter die hintere rechte Seitenscheibe ein und gelangten so in das Fahrzeuginnere, aus dem sie eine Jacke entwendeten. Ähnlich erging es einen Tag später einem schwarzen Porsche in der Berliner Straße. Hier schlugen die Unbekannten gleich zwei Seitenscheiben ein, um an einen im Innenraum gelagerten Motorradhelm zu gelangen. Die Kriminalpolizei ermittelt. Hinweise nimmt die Polizeistation Oberursel unter der Rufnummer (06171) 6240-0 entgegen.

4. Mehrere Fahrräder entwendet,

Usingen, Eschbacher Straße, Mittwoch, 30.04.2025, 20 Uhr bis Donnerstag, 01.05.2025, 6.30 Uhr

(da)In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag entwendeten unbekannte Täter mehrere Fahrräder aus einer Garage in Usingen. Zwischen 20 Uhr und 6.30 Uhr hebelten die Täter die Zugangstür zu einer Fahrradgarage eines Mehrfamilienhauses in der Eschbacher Straße auf. Dort lagerten insgesamt fünf Fahrräder im Gesamtwert von rund 10.000 Euro, die die Diebe auf unbekannte Weise abtransportierten. Mögliche Hinweise bitte unter der Rufnummer (06081) 9208-0 an die Polizeistation Usingen.

5. Nur Schaden und keine Beute nach Einbruch, Friedrichsdorf, Köppern, Spießfeldstraße, Donnerstag, 01.05.2025, 15.30 Uhr bis 23.30 Uhr

(da)Keine Beute machten Täter bei einem Einbruch am Donnerstag in Friedrichsdorf (Köppern). Zwischen 15.30 Uhr und 23.30 Uhr hebelten die Unbekannten eine Terrassentür im Obergeschoss des Einfamilienhauses in der Spießfeldstraße auf und gelangten so in die Wohnräume. Nach bisherigen Ermittlungen machten die Einbrecher jedoch keine Beute. Allerdings hinterließen sie an der Terrassentür einen Schaden in Höhe von 5.000 Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise nimmt die Polizeistation Bad Homburg unter der Rufnummer (06172) 120-0 entgegen.

Original-Content von: PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell