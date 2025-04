PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Vermehrt Anrufe von falschen Polizeibeamten +++ Diebe unterwegs +++ Kennzeichenschild geklaut und Anhänger beschädigt +++ Auto zerkratzt

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Vermehrt Anrufe von falschen Polizeibeamten, Königstein, Montag, 28.04.2025

(ro)In Königstein kam es am Montag vermehrt zu Anrufen von falschen Polizeibeamten. Die angerufenen Seniorinnen und Senioren kamen den Betrügern jedoch auf die Schliche, beendeten das Gespräch umgehend und informierten die Polizei. Die Varianten dieser Art Anrufe sind vielseitig. Die Anrufer geben sich hierbei als Polizeibeamte aus und erreichen durch eine geschickte Gesprächsführung, dass die Angerufenen ihnen Glauben schenken. Die Betrüger haben es jedoch auf das Vermögen abgesehen. Entweder soll das Vermögen gesichert werden oder als Kaution für einen Verwandten übergeben werden. Die Polizei rät: Weder die Polizei noch die Staatsanwaltschaft wird Bargeld oder Wertsachen bei Ihnen abholen oder sichern! Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen und legen Sie einfach den Hörer auf! Im Zweifel rufen Sie bei ihrer Polizei an.

2. Diebe unterwegs,

Bad Homburg, Gonzenheim, Basler Straße, Freitag, 25.04.2025, 18:20 Uhr

(ro)Unbekannte haben am Freitagabend mehrere Spinde in einem Bürogebäude im Bad Homburger Stadtteil Gonzenheim aufgebrochen. Dies wurde am Montag bei der Polizei zur Anzeige gebracht. Ersten Erkenntnissen zufolge nutzten zwei Personen gegen 18:20 Uhr die Gelegenheit, das Bürogebäude in der Basler Straße über eine geöffnete Terrassentür zu betreten. Im dritten Stock hebelten sie mehrere Spinde auf, bevor sie Im Gebäude von einem Mitarbeiter entdeckt und angesprochen wurden. Hierauf verließ das Duo eilig den Bürokomplex und flüchtete in Richtung Bahnhof. Inwiefern die beiden auch Gegenstände entwendeten, ist bislang unklar. Ein Täter wurde als etwa 40 Jahre alt und mit südeuropäischem Erscheinungsbild beschrieben. Er habe ein graues langes Oberteil sowie eine braune Hose getragen und hatte kurze schwarze Haare. Seine Komplizin soll etwa 35 Jahre alt sein, lange blonde Haare und ebenfalls ein südeuropäisches Erscheinungsbild haben. Die Kriminalpolizei ermittelt. Sollten Sie verdächtige Beobachtungen gemacht haben, die zur Aufklärung der Tat beitragen könnten, setzen Sie sich bitte mit der Polizeistation Bad Homburg unter der Rufnummer (06171) 120-0 in Verbindung.

3. Kennzeichenschild geklaut und Anhänger beschädigt, Oberursel, Oberhöchstadter Straße, Donnerstag, 24.04.2025, 13:00 Uhr bis Montag, 28.04.2025, 07:00 Uhr

(ro)Zwischen Donnerstagmittag und Montagmorgen haben Unbekannte das Kennzeichenschild eines Anhängers entwendet und diesen beschädigt. Die Täter haben sich im genannten Zeitraum dem in einem Parkhaus in der Oberhöchstadter Straße geparkten Anhänger genähert. Sie entwendeten das Kennzeichenschild, beschmierten den Anhänger mit Schriftzügen und beschädigten zudem die Schutzabdeckungen der Räder. Anschließend machten sie sich samt dem Kennzeichen "HG-LA 155" aus dem Staub. Die Polizeistation in Oberursel bittet unter der Rufnummer (06171) 6240-0 um sachdienliche Hinweise.

4. Auto zerkratzt,

Kronberg, Oberhöchstadt, Sudetenring, Sonntag, 27.04.2025, 20:00 Uhr bis Montag, 28.04.2025, 08:30 Uhr

(ro)In Kronberg-Oberhöchstadt haben Unbekannte in der Nacht auf Montag ein Auto zerkratzt. Der Besitzer hatte seinen schwarzen Fiat Panda am Sonntag um 20:00 Uhr im Sudetenring abgestellt. Als er am Montagmorgen um 08:30 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, musste er feststellen, dass Unbekannte die Beifahrerseite zerkratzt hatten. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 500 Euro. Hinweise nimmt die Polizeistation Königstein unter der Rufnummer (06174) 9266-0 entgegen.

