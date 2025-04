PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Streit um nicht angeleinten Hund eskaliert +++ Jugendliche erpressen Bargeld +++ Bei Einbruch Ausweis verloren +++ Einbrecher verscheucht +++ Zwei Diebstähle aus Einkaufswagen

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Streit um nicht angeleinten Hund eskaliert, Oberursel, Bommersheim, Sonntag, 27.04.2025, 7.30 Uhr

(da)Am Sonntagmorgen eskalierte ein Streit im Oberurseler Stadtteil Bommersheim. Gegen 7.30 Uhr war ein Fußgänger auf einem Feldweg in der Nähe des Umspannwerkes unterwegs, als ihm ein Mann auf einem Fahrrad mit einem Hund entgegenkam. Der Radfahrer hatte den Hund nicht angeleint. Dies habe nun der Fußgänger moniert. Als er die Situation mit seinem Handy filmen wollte, habe ihm der Radfahrer das Handy aus der Hand geschlagen. Dieses sei hierdurch beschädigt worden. Anschließend habe sich der Radfahrer mit dem Hund in Richtung Bad Homburg entfernt. Der Fußgänger erstattete Anzeige wegen versuchter Körperverletzung und Sachbeschädigung. Er beschrieb den Unbekannten als etwa 50 bis 60 Jahre alten Mann mit schlanker Figur. Er war etwa 1,80 Meter groß, hatte graue Haare und trug dunkle Oberbekleidung, einen dunklen Fahrradhelm und eine Fahrradbrille. Bei dem Hund soll es sich um einen schwarz-weißen Hütehund, möglicherweise einen Australian Shepherd, gehandelt haben. Die Polizei bittet den Radfahrer oder weitere Zeuginnen und Zeugen, sich zur Klärung des Sachverhalts unter der Telefonnummer (06171) 6240-0 zu melden.

2. Jugendliche erpressen Bargeld,

Bad Homburg, Bahnhof, Sonntag, 27.04.2025, 19 Uhr

(da)Drei bislang unbekannte Täter haben am Sonntag zwei Jugendliche zur Herausgabe von Bargeld gezwungen. Die beiden Jugendlichen saßen gegen 19 Uhr an einer Bushaltestelle am Bad Homburger Bahnhof, als sie von dem Trio angesprochen wurden. Diese bauten sich vor den beiden auf und forderten sie auf, ihnen ihr Bargeld auszuhändigen. Einer der beiden kam der verbalen Drohung nach. Anschließend flüchteten die drei in unbekannte Richtung. Die Kriminalpolizei ermittelt nun. Bei dem Trio handelt es sich um drei Jungen im Alter zwischen 16 und 18 Jahren, alle waren etwa 1,75 Meter groß. Der erste hatte schwarze Haare und trug eine Kappe, der zweite hatte blonde Haare, trug ein weißes Shirt und eine schwarze Jacke und der dritte war von kräftiger Statur, hatte schwarze lockige Haare und trug einen schwarzen Pullover. Hinweise nimmt die Polizeistation Bad Homburg unter der Rufnummer (06172) 120-0 entgegen.

3. Bei Einbruch Ausweis verloren,

Königstein, Mammolshain, Am Haideplacken, Montag, 28.04.2025, 2 Uhr

(da)Besonders leicht machte es ein Einbrecher der Polizei am frühen Montagmorgen im Königsteiner Stadtteil Mammolshain. Gegen 2 Uhr drangen zwei Einbrecher in ein Haus in der Straße "Am Haideplacken" ein. Das Duo hebelte zunächst die Terrassentür auf und verschaffte sich so Zugang zu den Wohnräumen. Dort wurden sie jedoch von einem Bewohner überrascht und in die Flucht geschlagen. Wäre das nicht schon Pech genug, verlor einer der Einbrecher nicht nur einen Teil seiner Beute, sondern auch sein Ausweisdokument. Zudem wurden beide bei der Tat gefilmt. Somit lieferte er den Ermittlerinnen und Ermittlern genug Hinweise, um ihn später bei seiner Wohnanschrift in Offenbach festzunehmen. Die Ermittlungen nach seinem Komplizen dauern an. Hinweise nimmt die Polizeistation Königstein unter der Rufnummer (06174) 9266-0 entgegen.

4. Einbrecher verscheucht,

Neu-Anspach, Raiffeisenstraße, Samstag, 26.04.2025, 8 Uhr

(da)Ein Einbrecher ist am Samstagmorgen in Neu-Anspach bei seiner Tat gestört worden und geflüchtet. Der bislang unbekannte Mann verschaffte sich gegen 8 Uhr Zutritt zu einem Mehrparteienhaus in der Raiffeisenstraße. Er begab sich in den dritten Stock, wo er sich an einer Wohnungstür zu schaffen machte und versuchte, diese mit einem Werkzeug aufzubrechen. Dabei wurde er jedoch von einer Frau bemerkt. Auf frischer Tat ertappt, flüchtete der Einbrecher. Sein Werkzeug ließ er am Tatort zurück. Sein Aussehen wurde später als ungepflegt beschrieben, mit nur wenigen und teilweise schwarzen Zähnen im Mund. Hinweise nimmt die Polizeistation Usingen unter der Rufnummer (06081) 9208-0 entgegen.

5. Zwei Diebstähle aus Einkaufswagen,

Oberursel, Pfeiffstraße & Adenauerallee, Samstag, 26.04.2025

(da)Am Samstag kam es in Oberursel zu zwei Diebstählen aus Einkaufswagen. Gegen Mittag schlugen die bislang unbekannten Täter in einem Supermarkt in der Pfeiffstraße und in einem Drogeriemarkt in der Adenauerallee zu. In beiden Fällen ließen die betroffenen Frauen ihre Handtaschen für einen kurzen Moment unbeaufsichtigt. Dies nutzten die Diebe aus und entwendeten jeweils die Geldbörsen. Die Polizei rät daher, vor allem beim Einkaufen, bei Fahrten mit öffentlichen Verkehrsmitteln besonders auf Wertgegenstände zu achten. Besondere Vorsicht ist bei dichtem Gedränge geboten. Geldbörsen, Bargeld, Mobiltelefone sowie Kredit- und Debitkarten sollten in verschlossenen Innentaschen der Kleidung oder in der Handtasche eng am Körper getragen werden.

