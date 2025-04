PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: +++ Mehrere Unfälle mit Personenschaden +++ Betrunken auf Fahrrad unterwegs +++ Mehrere Einbruchsversuche +++ Abgestelltes Fahrrad entwendet +++

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

Pressemeldung von Freitag, den 25.04.2025 bis Sonntag, den 27.04.2025 Polizeistation Bad Homburg

1. Kind von PKW touchiert

61348 Bad Homburg, Ferdinandstraße

Freitag, 25.04.2025, 17:50 Uhr

Eine 41-jährige befuhr am Freitagnachmittag mit ihrem Audi A4 die Ferdinandstraße in Fahrtrichtung Kaiser-Friedrich-Promenade in Bad Homburg. In der Ferdinandstraße/ Ecke Louisenstraße überquerte ein 11-jähriges Kind trotz roter Lichtzeichenanlage für Fußgänger die Straße.

Die Fahrerin des Audis konnte ihr Fahrzeug nicht mehr rechtzeitig abbremsen, es kam zum Zusammenstoß zwischen dem Fahrzeug und dem Kind. Das Kind wurde leicht verletzt, konnte aber bereits vor Ort wieder aus der ärztlichen Behandlung entlassen und seinen Eltern übergeben werden. Es entstand zudem Sachschaden am beteiligten Fahrzeug in Höhe von ca. 2.000EUR.

2. Zusammenstoß zwischen zwei Fahrradfahrern

61350 Bad Homburg v.d. Höhe, Stierstädter Straße Freitag, 25.04.2025, 20:19 Uhr

Am Freitagabend befuhren ein 15-jähriger aus Bad Homburg mit seinem Fahrrad und ein 57-jähriger aus Bad Homburg mit seinem E-Bike die Stierstädter Straße aus verschiedenen Richtungen.

Hierbei übersah der 15-jährige beim Einbiegen den vorfahrtsberechtigen Bad Homburger auf seinem E-Bike. Es kam zum Zusammenstoß zwischen beiden Fahrradfahrern, wobei der 57-jährige aus Bad Homburg leicht verletzt und zur weiteren Behandlung in die Hochtaunusklinik verbracht wurde.

An beiden Fahrrädern entstand leichter Sachschaden.

3. Mit Bier in der Hand auf dem Fahrrad unterwegs

61350 Bad Homburg, Saalburgstraße

Samstag, 26.04.2025, 10:15 Uhr

Am Samstagvormittag gegen 10:15 Uhr meldeten aufmerksame Verkehrsteilnehmer eine männliche Person auf einem Fahrrad, welcher die Saalburgstraße in Fahrtrichtung Lindenallee in Bad Homburg befuhr. Auffällig hierbei war neben seiner Fahrweise, dass die männliche Person offenbar während der Fahrt ein Bier in der Hand hielt.

Durch eine Streife der Polizeistation Bad Homburg konnte der 33-jährige Fahrradfahrer aus Neu-Anspach angetroffen und einer Kontrolle unterzogen werden. Hierbei erhärtete sich der Verdacht, dass der Fahrradfahrer unter dem Einfluss von Alkohol und anderen berauschenden Mitteln stand. Der Fahrzeugführer wurde daraufhin für die weiteren Maßnahmen hiesiger Dienststelle zugeführt wo eine Blutprobe entnommen wurde.

Polizeistation Usingen

1. Versuchter Einbruch in Mehrparteienhaus in Neu-Anspach

61267 Neu-Anspach, Raiffeisenstraße

Samstag, 26.04.2025, 08:00 Uhr

Am Samstag, den 26.04.2025, kam es gegen 08:00 Uhr zu einem versuchten Einbruch in einem Mehrparteienhaus in der Raiffeisenstraße in Neu-Anspach.

Der Täter versuchte mittels diverser Werkzeuge eine Wohnungstür des Mehrparteienhauses aufzubrechen. Hierzu hatte er sich auf bislang unbekannte Art und Weise Zutritt zum Treppenhaus verschafft. Als der Täter während der Tatausführung von einer Anwohnerin gestört wurde, flüchtete dieser vom Tatort. Der Täter konnte als männliche Person mit ungepflegter Erscheinung beschrieben werden. Auffällig war hier besonders das lückenhafte und zum Teil schwarz verfärbte Gebiss des Täters.

Der an der Tür entstandene Schaden wird auf ca. 1.500 EUR geschätzt.

Zeugen der Tat melden sich bitte bei der Polizei in Usingen unter Tel. +49 6171 / 9208 - 0 oder per E-Mail an kvd.bad.homburg.ppwh@polizei.hessen.de. Hinweise können auch über die Online-Wache der Polizei Hessen unter www.polizei.hessen.de gegeben werden.

2. Versuchter Einbruch in Firmengebäude in Wehrheim

61273 Wehrheim, Am Kappengraben

Freitag, 25.04.2025, 23:20 Uhr

Am Freitag, den 25.04.2025, kam es gegen 23:20 Uhr in der Straße Am Kappengraben in Wehrheim zu einem versuchten Einbruch in ein Firmengebäude.

Der oder die Täter versuchten eines der Tore der Lagerhalle aufzubrechen. Hierdurch wurde die Alarmanlage ausgelöst und der oder die Täter flüchteten daraufhin unerkannt vom Tatort.

Der entstandene Sachschaden wird auf 100 EUR geschätzt.

Zeugen der Tat melden sich bitte bei der Polizei in Usingen unter Tel. +49 6171 / 9208 - 0 oder per E-Mail an kvd.bad.homburg.ppwh@polizei.hessen.de. Hinweise können auch über die Online-Wache der Polizei Hessen unter www.polizei.hessen.de gegeben werden.

3. Fahrraddiebstahl in Usingen

61250 Usingen, Neuer Marktplatz

Freitag, 25.04.2025, 14:00 Uhr bis 14:15 Uhr

Am Freitag, den 25.04.2025, wurde in der Zeit von 14:00 bis 14:15 Uhr ein nicht angeschlossenes Fahrrad entwendet, welches vor den dortigen Geschäften an einem Fahrradständer abgestellt war.

Es handelt sich um ein schwarz/grünes Mountainbike der Marke Cube. Der 11 Jahre alte Eigentümer hatte es versäumt das Fahrrad anzuschließen und ließ dieses kurz aus den Augen. Diesen Moment nutze der unbekannte Täter, um das ca. 1.200 EUR teure Mountainbike unbemerkt zu entwenden und vermutlich in Richtung Bahnhofstraße flüchten.

Zeugen der Tat melden sich bitte bei der Polizei in Usingen unter Tel. +49 6171 / 9208 - 0 oder per E-Mail an kvd.bad.homburg.ppwh@polizei.hessen.de. Hinweise können auch über die Online-Wache der Polizei Hessen unter www.polizei.hessen.de gegeben werden.

Polizeistation Oberursel

1. Verkehrsunfallflucht mit leichtverletztem Kradfahrer

61440 Oberursel, Hohemarkstraße - Höhe Hausnummer 164 Samstag, 26.04.2025, 11:47 Uhr

Am Samstagmittag befuhr ein schwarzer Audi Kombi die Hohemarkstraße in Fahrtrichtung des Feldberggebiets. Die Fahrerin oder der Fahrer überholte mehrere Rennradfahrer und fuhr hierbei auf die Gegenfahrspur. Hierdurch mussten ein entgegenkommender PKW-Fahrer und ein dahinter befindlicher Motorradfahrer eine Gefahrenbremsung durchführen, sowie ein Ausweichmanöver fahren. Der Zweiradfahrer stürzte hierdurch und erlitt Hautabschürfungen im Gesicht und an den Extremitäten.

Die Fahrerin oder der Fahrer des Audi Kombis setzte seine Fahrt fort, ohne ihren Verpflichtungen als Unfallbeteiligter nachzukommen. Durch Unfallzeugen konnte das Teilkennzeichen HG-MO abgelesen werden.

Zeugen, die Hinweise zu dem flüchtigen PKW machen können, werden gebeten sich bei der Polizeistation Oberursel unter der Rufnummer 06171 / 6240-0 zu melden.

2. Gegen Gartentor gefahren und geflüchtet

61440 Oberursel, Pfingstbornstraße

Freitag, 25.04.2025, 16:58 Uhr

Am Freitagnachmittag wendete der Fahrer eines braunen VW Touran rückwärts in der Pfingstbornstraße. Hierbei stieß er gegen ein Gartentor, welches hierdurch beschädigt wurde. Der Fahrer setzte anschließend seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Ein Zeuge, der den Unfall beobachten konnte beschreibt den Fahrer des VW Touran als männlich, zudem habe dieser ein Gewand getragen.

Zeugen, die Hinweise zu dem flüchtigen PKW machen können, werden gebeten sich bei der Polizeistation Oberursel unter der Rufnummer 06171 / 6240-0 zu melden.

3. In Einfamilienhaus eingebrochen

61440 Oberursel, Henricus Straße

Freitag, 18.04.2025, 07:00 Uhr bis Freitag, 25.04.2025, 16:20 Uhr

Unbekannte Täter betraten im Laufe der vergangenen Woche das Grundstück eines Einfamilienhauses in der Henricus Straße in Oberursel. Dort schoben sie an der Rückseite einen Rollladen einer Terrassentür hoch. Anschließend schlugen die Täter die Fensterscheibe ein, entriegelten die Tür und gelangten so in das Haus. Dort durchsuchten sie die Räumlichkeiten und entwendeten Bargeld.

Zeugenhinweise hierzu werden an die Polizeistation Oberursel unter der Rufnummer 06171 / 6240-0 erbeten.

Polizeistation Königstein

keine presserelevanten Ereignisse

Original-Content von: PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell