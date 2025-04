PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Rucksack entrissen +++ Bei Unfall leicht verletzt

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Rucksack entrissen,

Bad Homburg, Louisenstraße, Mittwoch, 23.04.2025, 0.40 Uhr

(da)Ein Unbekannter hat am Mittwoch in Bad Homburg einer Frau den Rucksack entrissen. Die 77-Jährige war kurz nach Mitternacht mit ihrem Fahrrad im Kurpark unterwegs. Als sie ihr Rad gegen 0.40 Uhr in der Louisenstraße abstellen und anschließen wollte, näherte sich von hinten ein Mann. Dieser entriss ihr den Rucksack vom Rücken. Dadurch verlor die 77-Jährige das Gleichgewicht und stürzte zu Boden. Der Unbekannte flüchtete daraufhin mit seiner Beute in Richtung Europakreisel. Nach Angaben der Dame handelte es sich um einen etwa 1,75 Meter großen, dunkelhäutigen Mann im Alter zwischen 25 und 30 Jahren. Er sei dunkel gekleidet gewesen und habe eine schwarze Kapuze getragen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Sollten Sie die beschriebene Person gesehen oder sonstige verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, nimmt die Polizeistation Bad Homburg Ihre Hinweise unter der Rufnummer (061728 120-0) entgegen.

2. Bei Unfall leicht verletzt,

Bad Homburg, Dietigheimer Straße, Dienstag, 22.04.2025, 11.40 Uhr

(da)Bei einem Unfall mit einem Pkw ist am Dienstag in Bad Homburg ein Radfahrer leicht verletzt worden. Gegen 11.40 Uhr befuhr ein 16-Jähriger mit seinem Fahrrad den Gehweg der Dietigheimer Straße entgegen der Fahrtrichtung. Gleichzeitig wollte ein 51-Jähriger mit seinem Renault aus einer Einfahrt auf die Dietigheimer Straße einfahren. Dabei kam es zum Zusammenstoß der beiden Verkehrsteilnehmer. Der 16-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte ihn zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus. Am Fahrrad und am Pkw entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1.500 Euro.

Original-Content von: PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell