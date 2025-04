POL-HG: Rücknahme der Vermisstenfahndung nach 81-Jähriger aus Oberursel

Bad Homburg v.d. Höhe (ots) - 1. Auseinandersetzung in Freizeitpark, Wehrheim, Sonntag, 20.04.2025, 11:30 Uhr (da)Am Ostersonntag kam es in einem Freizeitpark in Wehrheim zu einer Auseinandersetzung mehrerer Personen. Gegen 11.30 Uhr gingen Notrufe bei der Polizei ein, dass sich auf dem Gelände mehrere Personen ...

