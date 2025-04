POL-HG: Auseinandersetzung in Freizeitpark +++ Blutende Person auf Straße +++ Joint auf Schulparkplatz geraucht und beleidigt +++ Grabkreuz entwendet +++ Bauschutt im Wald abgeladen

PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Auseinandersetzung in Freizeitpark,

Wehrheim, Sonntag, 20.04.2025, 11:30 Uhr

(da)Am Ostersonntag kam es in einem Freizeitpark in Wehrheim zu einer Auseinandersetzung mehrerer Personen. Gegen 11.30 Uhr gingen Notrufe bei der Polizei ein, dass sich auf dem Gelände mehrere Personen prügeln würden. Vor Ort stellte sich heraus, dass zwei Gruppen an den Grillplätzen zunächst verbal aneinandergeraten waren. Auslöser war vermutlich eine Rangelei an einer Rutsche. Dieser Konflikt wurde dann mit Händen und Füßen weitergeführt. Das Ergebnis waren eine gebrochene Nase und weitere leichte Verletzungen bei verschiedenen Akteuren. Eine Behandlung im Krankenhaus war nicht erforderlich. Insgesamt wurden gegen sieben Personen im Alter von 15 bis 40 Jahren Strafanzeigen gefertigt. Sie alle erhielten Platzverweise und müssen sich nun in Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung verantworten.

2. Blutende Person auf Straße,

Bad Homburg, Werner-Reimers-Straße, Sonntag, 20.04.2025, 15.40 Uhr

(da)Die Polizei bittet um Zeugenhinweise zu einer möglichen Auseinandersetzung in Bad Homburg. Am Sonntag gegen 15.40 Uhr meldete eine Zeugin einen blutverschmierten Mann, der durch die Werner-Reimers-Straße lief. Polizei und Rettungsdienst wurden sofort zu der Person entsandt. Dort stellte sich heraus, dass der 29-Jährige eine Schnittverletzung an der Hand hatte. Er wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der Mann stand augenscheinlich unter Drogen- und Alkoholeinfluss und wollte keine Angaben zum Verletzungshergang machen. Da aufgrund der Spurenlage auch eine Straftat in Betracht gezogen werden muss, bittet die Kriminalpolizei um Zeugenhinweise. Der Verletzte soll zuvor aus Richtung S-Bahnhof gekommen sein. Sollten Sie am Sonntagnachmittag eine blutende Person oder eine entsprechende Auseinandersetzung bemerkt haben, nimmt die Polizeistation Bad Homburg Ihre Hinweise unter der Rufnummer (06172) 120-0 entgegen.

3. Joint auf Schulparkplatz geraucht und beleidigt, Kronberg, Le-Lavandou-Straße, Sonntag, 20.04.2025, 14.40 Uhr

(da)Am Sonntag kam es auf dem Parkplatz einer Kronberger Schule zu einer Beleidigung. Auslöser war ein gerauchter Joint. Gegen 14.40 Uhr sei ein Fußgänger auf dem Parkplatz einer Schule in der Le-Lavandou-Straße auf einen Jugendlichen getroffen. Dieser habe dort einen Joint geraucht. Als er den Jugendlichen darauf ansprach, habe dieser ihn wiederholt beleidigt. Daraufhin rief der Fußgänger die Polizei. Der Jugendliche selbst sei jedoch in der Zwischenzeit in eine Nachbarstraße geflüchtet. Es handele sich um einen etwa 16 bis 17 Jahre alten Jungen. Er war etwa 1,85 Meter groß, trug eine graue Jogginghose und eine graue Kopfbedeckung (Beanie). Die Kriminalpolizei ermittelt jetzt wegen Beleidigung. Außerdem wurde eine Ordnungswidrigkeitenanzeige wegen des Konsums von Cannabis vor einer Schule gefertigt. Da die Identität des Jugendlichen noch nicht zweifelsfrei geklärt ist, bittet die Polizei um weitere Zeugenhinweise. Diese nimmt die Polizeistation Königstein unter der Rufnummer (06174) 9266-0 entgegen.

4. Grabkreuz entwendet,

Wehrheim, Am Friedhof, Donnerstag, 17.04.2025, 12 Uhr bis Samstag, 19.04.2025, 18 Uhr

(da)Dreiste Diebe waren in den vergangenen Tagen auf einem Friedhof in Wehrheim unterwegs. Zwischen Donnerstagmittag und Samstagabend begaben sich die bislang unbekannten Täter auf das Gelände und sägten von einem Grab ein Metallkreuz ab. Mit der Beute entkamen sie unerkannt. Die Polizeistation Usingen ermittelt nun wegen besonders schweren Diebstahls und Störung der Totenruhe. Hinweise in diesem Zusammenhang werden unter der Rufnummer (06081) 9208-0 entgegengenommen.

5. Bauschutt im Wald abgeladen,

Königstein, Breulsweg, Sonntag, 20.04.2025,

(da)Unbekannte haben in einem Waldstück bei Königstein unerlaubt Müll abgeladen. Fußgänger entdeckten am Sonntag diverse Eternitplatten. Die Täter hatten diese illegal an einem Waldweg oberhalb des Breulswegs entsorgt. Von den Verantwortlichen fehlt bislang jede Spur. Die Kriminalpolizei ermittelt nun und bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Sollten Sie verdächtige Fahrzeuge festgestellt oder beobachtet haben, wie jemand den genannten Müll abgeladen hat, dann melden Sie sich bitte bei der Polizeistation Königstein unter der Rufnummer (06174) 9266-0.

