POL-LB: Polizeipräsidium Ludwigsburg: mit Sicherheit ans Ziel - Gurtmuffel im Visier der Polizei

Es ist längst kein Geheimnis mehr und eigentlich jedem bewusst: Sicherheitsgurte und geeignete Kindersitze bieten bei Unfällen im Straßenverkehr Schutz vor schweren Verletzungen und können sogar lebensrettend sein. Einer Auswertung der Unfallforschung der Versicherer (UDV) zufolge könnten in Deutschland jedes Jahr rund 200 Verkehrstote und etwa 1.500 Schwerverletzte vermieden werden, wenn alle Insassen von Pkw in Deutschland zu jeder Zeit korrekt angeschnallt bzw. gesichert wären (Quelle: https://gib-acht-im-verkehr.de/themen/pkw/sicherheitsgurt). Dem Ziel der "Vision Zero" (keine Todesopfer oder Schwerverletzte im Straßenverkehr) näherzukommen, kann somit ohne Nutzung geeigneter Rückhalteeinrichtungen nicht gelingen.

Was nach grauer Theorie und trockener Statistik klingt, ist auch im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Ludwigsburg mehr als aktuell. So bezahlten seit 2022 neun Menschen den Verzicht auf Sicherheitsgurt oder geeignete Kindersicherung mit ihrem Leben. Aus demselben Grund zogen sich 28 Personen so schwere Verletzungen zu, dass sie stationär in Krankenhäusern behandelt werden mussten.

Dennoch sind auch in den Landkreisen Böblingen und Ludwigsburg tagtäglich zahlreiche Gurtmuffel unterwegs. Allein seit Januar 2025 wurden bereits über 900 Menschen mit nicht angelegtem Sicherheitsgurt von der Polizei angetroffen. In über 30 Fällen waren ein oder mehrere Kinder nicht ordnungsgemäß gesichert, in über 60 Fällen fuhren Kinder sogar komplett ohne jede Sicherung im Auto mit.

Aus diesem Grund wird sich das Polizeipräsidium Ludwigsburg in der kommenden Woche an einer europaweiten Kontrollaktion mit dem Schwerpunkt Sicherheitsgurt und Kindersicherung beteiligen. Ab dem 10. März 2025 werden daher auch in den Landkreisen Böblingen und Ludwigsburg vermehrt entsprechende Kontrollen durchgeführt werden.

Mehr Informationen zum Thema Sicherheit im Straßenverkehr sind online unter https://gib-acht-im-verkehr.de/ erhältlich. Antworten auf spezifische Fragen zum Thema Kindersicherung erhalten Sie zudem auch beim zuständigen Referat Prävention des Polizeipräsidiums Ludwigsburg unter Tel. 07141 18-8001.

