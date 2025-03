Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Sachbeschädigung an PKW

Ludwigsburg (ots)

Zwischen Dienstag (04.03.2025), 14:00 Uhr und Mittwoch (05.03.2025), 16:25 Uhr wurde in der Bauhofstraße in Ludwigsburg in der Tiefgarage eines Einkaufszentrums ein weißer VW Polo mit Göttinger Zulassung (GÖ) beschädigt. Unbekannte kratzten ein "X" in den Lack der Motorhaube und hinterließ einen Sachschaden von circa 800 Euro. Das Polizeirevier Ludwigsburg bittet Zeugen, sich unter 07141 18-5353 oder per Mail an ludwigsburg.prev@polizei.bwl.de zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell