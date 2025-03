Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Remseck am Neckar-Pattonville: Sachbeschädigung an Kfz

Ludwigsburg (ots)

Am Mittwoch (05.03.2024) zwischen 13:30 Uhr und 16:15 Uhr wurde die Heckscheibe eines im Carport vor dem Haus geparkten Renault im New-York-Ring in Remseck am Neckar-Pattonville beschädigt. Der Unbekannte Täter schlug mit einem unbekannten Gegenstand die Heckscheibe ein, welche vollständig zersplitterte. Der Sachschaden wird auf rund 1.000 Euro geschätzt. Hinweise nimmt der Polizeiposten Remseck am Neckar unter 07146 28082-0 oder per Mail unter kornwestheim.prev@polizei.bwl.de entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell