POL-LB: Kornwestheim: Zwei Fahrgästinnen eines Linienbusses nach Unfall leicht verletzt - Zeugen und weitere Geschädigte gesucht

Ludwigsburg (ots) - Wie soeben berichtet, ereignete sich am vergangenen Freitag (28.02.2025) in Großbottwar ein Verkehrsunfall, bei dem ein 17-Jähriger schwer verletzt wurde (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110974/5985046). Der Unfall ereignete sich an dem Tag gegen 15:20 Uhr. Die Angabe der Uhrzeit hatte in der ursprünglichen Pressemitteilung gefehlt. ...

mehr