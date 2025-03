Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: Rund 4.000 Euro Sachschaden nach Brandlegung an Schule

Ludwigsburg (ots)

Nach einer Brandlegung durch noch unbekannte Täter entstand zwischen Dienstag (04.03.2025) 00:00 Uhr und Mittwoch (05.03.2025) 00:00 Uhr auf einem Schulgelände in der Goldbergstraße in Sindelfingen ein Sachschaden von rund 4.000 Euro. Die Täter begaben sich auf das Gelände der Gemeinschaftsschule und kokelten mutmaßlich die Seile eines dortigen Klettergerüstes an, wodurch die Tragfähigkeit des Spielgerätes stark beeinträchtigt wurde. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den unbekannten Tätern geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Sindelfingen unter Tel. 07031 697-0 oder per E-Mail an sindelfingen.prev@polizei.bwl.de zu melden.

