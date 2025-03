Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Großbottwar: Zeugen nach Unfall mit Verletzten in der Gartenstraße gesucht

Ludwigsburg (ots)

Bereits am vergangenen Freitag (28.02.2025) ereignete sich in der Gartenstraße in Großbottwar ein Verkehrsunfall, bei dem mindestens eine Person auf einem Motorroller schwer verletzt wurde.

Ein 56-Jähriger fuhr mit seinem Mercedes auf der Gartenstraße in Richtung der Kleinbottwarer Straße. Die Kreuzung zur Lindenstraße wollte er geradeaus überqueren, nachdem er sich versichert hatte, dass von rechts kein Fahrzeug kommt. Zeitgleich befuhren zwei zunächst unbekannte Personen auf einem Motorroller die Lindenstraße in Richtung des Schulzentrums. Mit mutmaßlich nicht angepasster Geschwindigkeit und ohne auf den vorfahrtsberechtigten Mercedes zu achten, fuhren die beiden mit dem Roller in den Kreuzungsbereich ein, wo es zum Zusammenstoß zwischen dem Roller und dem Pkw kam. Die beiden Personen auf dem Roller stürzten und ergriffen sofort zu Fuß die Flucht. Wenige Minuten später wurde durch Passanten ein schwer verletzter 17-Jähriger in der Schlosserstraße aufgefunden. Bei dem Jugendlichen dürfte es sich um eine der beiden Personen auf dem verunfallten Motorroller gehandelt haben. Er wurde vor Ort vom Rettungsdienst versorgt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Unklar ist, ob es sich bei dem 17-Jährigen um den Fahrer des Motorrollers oder den Sozius handelte. Zu der flüchtigen zweiten Person ist lediglich bekannt, dass sie ebenfalls jugendlichen Alters sein soll.

Der Motorroller wurde bei dem Unfall stark beschädigt, war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Am Mercedes des 56-Jährigen entstand Sachschaden am Heck. Die Schadenshöhe wird auf insgesamt etwa 5.000 Euro geschätzt.

Die Verkehrspolizei Ludwigsburg hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können. Die Polizei erhofft sich insbesondere Hinweise zu der flüchtigen Person, die möglicherweise ebenfalls schwer verletzt worden sein könnte. Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 0711 6869-0 oder per E-Mail an stuttgart-vaihingen.vpi@polizei.bwl.de zu melden.

