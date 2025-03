Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Hemmingen: Unfallflucht in der Schloßgartenstraße

Ludwigsburg (ots)

Ein Sachschaden von etwa 3.000 Euro entstand am Dienstag (04.03.2025) bei einer Unfallflucht, die ein noch unbekannter Fahrzeuglenker zwischen 06.15 Uhr und 15.00 Uhr in der Schlossgartenstraße in Hemmingen verübte. Mutmaßlich mit einem größeren Fahrzeug streifte der Unbekannte die Fassade eines Wohnhauses und beschädigte hierbei einen Fenstersims sowie die Hauswand des Gebäudes. Ohne sich im Nachgang um den Schaden zu kümmern, entfernte sich der verantwortliche Fahrzeuglenker unerlaubt vom Unfallort. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07156 4352-0 oder per E-Mail an ditzingen.prev@polizei.bwl.de beim Polizeirevier Ditzingen zu melden.

