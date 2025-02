Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfallmeldungen für die Landkreise Fulda und Hersfeld-Rotenburg

Osthessen (ots)

FD

Zusammenstoß im Kreuzungsbereich

Petersberg. Bei einem Unfall am Donnerstag (13.02.) entstand Sachschaden in Höhe von circa 8.000 Euro. Ein 57-jähriger Audi-Fahrer befuhr gegen 21.25 Uhr in Petersberg die L 3174 aus Richtung Hofbieber kommend in Fahrtrichtung B 458 nach Fulda. Im Kreuzungsbereich L 3174 zur B 458, welcher durch eine Lichtzeichenanlage geregelt wird, kam es zu einem Zusammenstoß mit einem 24-jährigen VW-Fahrer, welcher die B 458 aus Richtung Dipperz kommend in Richtung Fulda befuhr. Durch den Zusammenstoß verlor der Audi-Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug und fuhr gegen einen nahegelegenen Zaun. Dort kam der Audi zum Stehen. Beide Unfallbeteiligten blieben unverletzt.

BMW und VW stoßen zusammen

Fulda. Sachschaden in Höhe von circa 10.500 Euro entstand bei einem Unfall am Donnerstag (13.02.). Ein 30-jähriger VW-Fahrer befuhr gegen 21.30 Uhr in Fulda die Schlitzer Straße in Richtung Niesiger Straße und wollte über die Linksabbiegerspur in Richtung Schlitzer Straße / Gläserzell weiterfahren. Im Kreuzungsbereich kam es zu einem Zusammenstoß mit einem 28-jährigen BMW-Fahrer, welcher die Wiener Straße aus Richtung Aschenberg kommend in Richtung Schlitzer Straße stadteinwärts befuhr.

Polizeistation Fulda

HEF

Hinweise nach Unfallflucht erbeten

Nentershausen. Wie der Polizei jetzt beanzeigt wurde befuhr am Montag (03.02.), gegen 23.30 Uhr, ein unbekannter Verkehrsteilnehmer mit einem weißen Lkw-Kastenwagen des Herstellers "Iveco" das Gelände einer Tankstelle in der Straße "Marktplatz" . Der unbekannte Verkehrsteilnehmer rangierte nach derzeitigen Erkenntnissen und fuhr rückwärts an eine Zapfsäule heran. Hierbei übersah er vermutlich das Dach der angrenzenden Werkstatt und beschädigte mit dem Heckaufbau die Dachrinne dieser. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 1.000 Euro. Der Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Polizeistation Rotenburg

