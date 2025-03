Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: BAB81

Pleidelsheim: Zeugen nach Unfallflucht an der Autobahnanschlussstelle gesucht

Ludwigsburg (ots)

Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker beschädigte zwischen Dienstag (04.03.205) 06:00 Uhr und Mittwoch (05.03.2025) 06:00 Uhr im Kurvenbereich der Autobahnanschlussstelle der BAB 81 bei Pleidelsheim, an der Auffahrt in Fahrtrichtung Stuttgart, zwei Leitpfosten sowie ein Verkehrszeichen. Aus noch unbekannter Ursache kam der Verursache mit seinem Fahrzeug nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte anschließend mit den Verkehrseinrichtungen. Hierdurch entstand ein Sachschaden von rund 430 Euro. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, entfernte sich der Unbekannte unerlaubt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Verkehrspolizei Ludwigsburg unter Tel. 0711 6869-0 oder per E-Mail an stuttgart-vaihingen.vpi@polizei.bwl.de entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell