Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Korntal-Münchingen: Pkw umgedreht und stark beschädigt

Ludwigsburg (ots)

Bislang unbekannte Täter beschädigten zwischen Dienstag (04.03.2025) 00:00 Uhr und Mittwoch (05.03.2025) 06:00 Uhr einen Pkw, der auf dem Parkplatz am Freizeitbad Münchingen geparkt stand. Die Täter drehten den Pkw auf das Dach, wodurch Betriebsstoffe aus dem Fahrzeug austraten. Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann derzeit noch nicht beziffert werden. Offensichtlich stand der Pkw schon einige Zeit auf dem Parkplatzgelände, da dieser bereits vor einigen Wochen an selber Örtlichkeit Gegenstand einer Sachbeschädigung war. Zeugen die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07156 4352-0 oder per E-Mail an ditzingen.prev@polizei.bwl.de zu melden.

