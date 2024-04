Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: +Einbruch in Einfamilienhaus++Zwei Verletzte bei Auffahrunfall++Jugendlicher ausgeraubt++Von Fahrbahn abgekommen++Betrug verhindert//Präventionshinweise zu Betrugsmaschen mit Gewinnspielen+

Landkreise Verden und Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

+Einbruch in Einfamilienhaus+ Thedinghausen. In der Zeit von Mittwochnachmittag bis Sonntagvormittag brachen unbekannte Täter in ein unbewohntes Einfamilienhaus in der Bremer Straße ein. Sie beschädigten eine Scheibe und gelangten in das Haus. Im Inneren durchsuchten die Täter die Räume. Mit Schmuck als Diebesgut flüchteten sie in unbekannte Richtung. Hinweise oder verdächtigte Beobachtungen können der Polizei Achim unter 04202-9960 mitgeteilt werden.

+Zwei Verletzte bei Auffahrunfall+ Achim. Sonntagnacht, gegen 22.50 Uhr, stießen auf der A27 in Richtung Cuxhaven mehrere Fahrzeuge zusammen. Zwei Personen wurden dabei leicht verletzt.

Ein 19 Jahre alter Fahrer eines VW und ein 29 Jahre alter Fahrer eines Mercedes mussten zwischen den Anschlussstellen Langwedel und Achim-Ost ihre Fahrzeuge verkehrsbedingt bis zum Stillstand abbremsen. Eine 27 Jahre alte Fahrerin eines Hyundai fuhr trotz Gefahrenbremsung auf den Mercedes auf und schob diese auf den VW. Den Unfall und die stehenden Fahrzeuge bemerkte eine 60 Jahre alte Fahrerin eines VW zu spät und fuhr ebenfalls auf den Hyundai auf.

Die 27-jährige Fahrerin und eine 26-jährige Beifahrerin in dem Mercedes wurden leicht verletzt. Ein Rettungswagen brachte die 27-Jährige in ein Krankenhaus. Ein Abschlepper musste den Hyundai bergen. Der entstandene Sachschaden wird auf 23.000 Euro geschätzt.

LANDKREIS OSTERHOLZ

+Jugendlicher ausgeraubt+ Lilienthal. Am Sonntag, um 23.40 Uhr, raubten zwei Täter einen 17-Jährigen in der Ostlandstraße aus. Unter einem Vorwand sprachen die beiden Täter den Jugendlichen an. Im Verlauf holte einer der Täter ein Messer hervor und forderte die Tasche des 17-Jährigen. Im Anschluss an die Tat flüchteten die beiden Täter.

Bei einer sofortigen Fahndung konnte einer der Täter, ein 17-Jähriger aus Bremen, angetroffen werden. Den Beamten händigte er einen Teil des Diebesgutes aus. Der zweite Täter konnte nicht aufgefunden werden. Dieser wurde beschrieben als männlich und 16-18 Jahre alt. Er soll dunkle Oberbekleidung und eine Jeanshose getragen haben.

Zeugen werden gebeten, Hinweise zu der Tat oder dem flüchtigen Täter der Polizei Osterholz unter 04791-3070 mitzuteilen.

+Von Fahrbahn abgekommen+ Schwanewede. Auf der L149 im Ortsteil Neuenkirchen geriet am Sonntagabend ein 20-Jähriger von der Fahrbahn ab und stieß mit einem Baum zusammen. Er war mit seinem Toyota in Richtung Schwanewede unterwegs und geriet auf der nassen Fahrbahn ins Schleudern. Bei dem Versuch gegenzulenken, kam er von der Fahrbahn ab und geriet in den Seitenraum. Dort überfuhr er einen Leitposten und stieß mit einem Baum zusammen. Im Anschluss schleuderte der Toyota zurück auf die Fahrbahn. Der Toyota war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf 4.500 Euro geschätzt.

+Betrug verhindert//Präventionshinweise zu Betrugsmaschen mit Gewinnspielen+ Schwanewede. Am Freitag verhinderte eine Mitarbeiterin eines Supermarktes einen Vorkassenbetrug zum Nachteil eines 62-Jährigen. Eine unbekannte Frau meldete sich telefonisch bei dem Mann und teilte ihm einen angeblichen Gewinn mit. Für die entstehenden Transportkosten müsste er Gutscheinkarten kaufen und die Codes übermitteln.

In einer Filiale wollte der 62-Jährige für über 1.000 Euro mehrere Karten erwerben. Beim Bezahlen fiel einer Mitarbeiterin die Betrugsmasche auf und verhinderte, dass dem 62-Jährigen ein Schaden entstand.

Die Betrugsmasche mit Gewinnversprechen mit Vorabzahlungen über die Guthabenkarten tritt mittlerweile vermehrt auf. Die Täter teilen den Geschädigten dabei einen hohen Gewinn mit. Um diesen auszuzahlen, müssen die Geschädigten erst in eine finanzielle Vorleistung gehen. Die Bezahlung soll über die Guthabenkarten erfolgen, welche legal in Tankstellen, Supermärkten und weiteren Märkten erhältlich sind. Mit dem Bezahlen der Karte an der Kasse erhalten diese einen entsprechenden Wert und können über verschiedene Plattformen eingelöst werden.

Später melden sich die Täter erneut und erfragen die Einlösecodes. Mit diesen können die Täter die Guthabenkarten einlösen und verwerten. Die Karten sind damit anschließend für die Geschädigten wertlos.

Für diese Betrugsmasche gilt wie bei anderen Gewinnversprechen auch:

- Wenn Sie nicht an einer Lotterie teilgenommen haben, können Sie auch nichts gewonnen haben! - Geben Sie niemals Geld aus, um einen vermeintlichen Gewinn einzufordern, zahlen Sie keine Gebühren, kaufen Guthabenkarten oder wählen gebührenpflichtige Sondernummern - Machen Sie keinerlei Zusagen am Telefon - Übermitteln Sie kein Geld vorab an unbekannte Personen - Geben Sie niemals persönliche Informationen weiter: keine Telefonnummern und Adressen, Kontodaten, Bankleitzahlen, Kreditkartennummern oder Ähnliches.

Im Rahmen der Präventionsarbeit informiert die Polizeiinspektion Verden/Osterholz nicht nur mögliche Geschädigte selbst über diese Betrugsmasche, sondern sensibilisiert auch die Mitarbeiter der Einkaufsmärkte einen möglichen Betrug zu erkennen und zu verhindern.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell