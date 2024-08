BPOLD-B: Mann mit Betäubungsmitteln im Gepäck festgenommen

Fürstenwalde/Spree (ots) - Einsatzkräfte nahmen in der Nacht zum Dienstag zwei mit Haftbefehl gesuchte Frauen am Bahnhof Fürstenwalde/Spree fest. Beide müssen noch sechs Jahre Freiheitsstrafe verbüßen. Gegen 2:20 Uhr kontrollierten Einsatzkräfte eine Mutter und ihre Tochter am Gleis 4 des Fürstenwalder Bahnhofs. Beide Frauen hatten ihre persönlichen Sachen in ...

mehr