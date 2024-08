BPOLD-B: Kontrolle von Mutter und Tochter: Beide mit Haftbefehl gesucht

Berlin (ots) - Am Donnerstag soll nach einer verbalen Auseinandersetzung am Bahnhof Berlin-Gesundbrunnen ein Mann einem anderen mit einem Messer in den Hals gestochen haben. Einsatzkräfte der Polizei Berlin nahmen den Mann fest. Gegen 15:50 Uhr soll ein 28-jähriger Somalier eine Küchenmesserklinge gezogen und einen 26-Jährigen am Hals und sich selbst leicht an ...

mehr