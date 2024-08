Bundespolizeidirektion Berlin

BPOLD-B: Festnahme nach gefährlicher Körperverletzung mit Küchenmesserklinge

Berlin (ots)

Am Donnerstag soll nach einer verbalen Auseinandersetzung am Bahnhof Berlin-Gesundbrunnen ein Mann einem anderen mit einem Messer in den Hals gestochen haben. Einsatzkräfte der Polizei Berlin nahmen den Mann fest.

Gegen 15:50 Uhr soll ein 28-jähriger Somalier eine Küchenmesserklinge gezogen und einen 26-Jährigen am Hals und sich selbst leicht an seiner Hand verletzt haben. Auf das Geschehen aufmerksam gewordene Zeugen hielten den Mann bis zum Eintreffen von Mitarbeitenden eines Sicherheitsunternehmens vor Ort fest, die diesen fesselten. Außerdem leisteten die Zeugen dem am Hals schwer verletzten 26-Jährigen Erste Hilfe. Alarmierte Kräfte der Polizei Berlin nahmen den Mann vorläufig fest und übergaben ihn an die eingetroffenen Einsatzkräfte der Bundespolizei.

Hinzugezogene Rettungskräfte versorgten beide Männer vor Ort und brachten den 26-Jährigen zur weiteren ärztlichen Behandlung in ein Krankenhaus.

Die Bundespolizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung gegen den Somalier ein. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen brachten Einsatzkräfte den Mann in den Zentralen Polizeigewahrsam des Landes Berlin. Eine Vorführung bei einem Haftrichter ist avisiert.

