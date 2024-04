POL-EN: POL-EN: Verkehrsunfall mit zwei leicht Verletzten

Hattingen (ots) - Am 12.04.24, zwischen 09:00 Uhr und 10:00 Uhr, hebelten bisher unbekannte Täter die Terrassentür einer Doppelhaushälfte in der Straße In der Behrenbeck auf. Das Haus wurde durchsucht und es wurde Schmuck und Bargeld entwendet. Die Kriminalpolizei übernahm de Ermittlungen. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis Pressestelle Leitstelle Ennepe-Ruhr Telefon: 02336/9166-2120 Mobil: ...

