Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Rottweil und des Polizeipräsidiums Konstanz Bedrohungslage in Trossingen - 64-jähriger Tatverdächtiger festgenommen (23.03.2025)

Trossingen, Lkr. Tuttlingen (ots)

Seit den Mittagsstunden sind in Trossingen zahlreiche Kräfte von Polizei und Rettungsdienst zur Bewältigung einer mutmaßlichen Bedrohungslage im Einsatz gewesen.

Gegen 19:15 Uhr konnte die Lage von einer Spezialeinheit ohne Verletzte beendet werden.

Ein 64-jähriger Tatverdächtiger wurde festgenommen.

Gegen 15 Uhr erhielt die Polizei über eine Zeugin den Hinweis auf eine mögliche Bedrohungslage in einer Wohnung in der Straße "Marktplatz". Ein 64-jähriger Mann soll eine Frau geschlagen, bedroht und in der Wohnung festgehalten haben. Im weiteren Verlauf des Einsatzes erfolgte eine Kontaktaufnahme und Verhandlungsversuche mit dem Tatverdächtigen.

Gegen 19:15 Uhr drang eine Spezialeinheit in die lokalisierte Wohnung in einem Obergeschoss des Mehrfamilienhauses ein und nahm den mutmaßlichen Tatverdächtigen widerstandslos fest. Zuvor hatte der Mann die 43-jährige, leichtverletzte Frau aus der Wohnung zu den Polizeikräften gelassen.

Nach vorläufigen Erkenntnissen wurden im Rahmen der Einsatzmaßnahmen keine Personen verletzt. Der stark alkoholisierte 64-Jährige ist rumänischer Staatsangehöriger, polizeibekannt und gelangte in der Vergangenheit wegen verschiedenster Delikte zur Anzeige. Die Hintergründe der Tat und insbesondere auch die Motivlage des Festgenommenen sind nun Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen.

