Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Fahndung nach unbekanntem Täter

Linz am Rhein (ots)

Ein bislang unbekannter Täter verschaffte sich auf bislang unbekanntem Weg die Daten der EC-Karte der Geschädigten. Mit den Daten erstellte er vermutlich ein Duplikat der Geldkarte der Geschädigten. Damit kaufte er am 10.05.2024 in mehreren Geschäften in Linz am Rhein und Unkel Waren mit Wert im mittleren vierstelligen Bereich. Die Lastschriften erfolgten jeweils zu Lasten des Kontos der Geschädigten.

Der Tatverdacht ergibt sich aus den bisherigen polizeilichen Ermittlungen, insbesondere aus den Angaben der Geschädigten, den Videoaufzeichnungen der Tankstelle in Linz am Rhein sowie den Kontoauszügen.

Ein Foto des Tatverdächtigen ist hier zu finden: https://s.rlp.de/BVsdz

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Linz telefonisch unter 02644-9430 oder per Mail an pilinz.ermittlungen(at)polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell