Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil, Lkrs. Rottweil) Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall in Rottweil (21.03.2025)

Konstanz (ots)

Am Freitag, 21.03.2025, gegen 16:15 Uhr, liefen eine 18-Jährige zusammen mit ihrer Freundin und deren Pferd auf dem landwirtschaftlichen Weg von Rottweil-Saline in Richtung Bühlingen. Dieser Bereich ist eigentlich für den allgemeinen Verkehr gesperrt. Trotzdem näherte sich den beiden Frauen von hinten ein Pkw-Fahrer. Bei der Vorbeifahrt touchierte er die 18-Jährige leicht mit dem Pkw, sodass sie hierdurch Schmerzen an der Hüfte und dem Oberschenkel verspürte. Obwohl sie dem Unfallverursacher hinterherrief, setzte er seine Fahrt fort, ohne sich um die geschädigte Frau zu kümmern. Ein bislang unbekannter Zeuge konnte den Pkw-Fahrer identifizieren. Er war zur Tatzeit zu Fuß mit zwei Hunden unterwegs. Bei dem Pkw-Fahrer wurde noch am selben Tag durch die Polizei der Führerschein beschlagnahmt.

Da beim Eintreffen der Streife der Mann mit den Hunden nicht mehr vor Ort war, wird darum gebeten, dass sich Zeugen des Vorfalls, insbesondere der Mann mit den beiden Hunden, beim Verkehrsdienst Zimmern o.R. (0741/477-0) melden.

