Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell, Lkr. Konstanz) Unbekannter überfällt 26-Jährigen in der Zeppelinstraße - Täter trotz umgehender Fahndung flüchtig (21.03.2025)

Radolfzell (ots)

Ein Unbekannter hat am Freitagnachmittag einen Mann auf der Zeppelinstraße überfallen. Gegen 14 Uhr ging ein 26 Jahre alter Mann zu Fuß in Richtung Sparkasse. Auf Höhe eines Fliesengeschäfts sprach ihn plötzlich ein Unbekannter von hinten an, sprühte ihm Pfefferspray ins Gesicht und forderte ihn zur Herausgabe von Bargeld auf. Dem kam der durch den Reizstoff an den Augen verletzte 26-Jährige nach, woraufhin der unbekannte Täter samt Beute in Richtung Herrenlandstraße flüchtete.

Auf Höhe der Hausnummer 31 stieg der Täter in einen silbergrauen/grauen oder hellblauen Familienwagen - evtl. VW Caddy oder Citroen Berlingo - der daraufhin in Richtung Böhringen davonfuhr.

Zu dem unbekannten Angreifer liegt folgende Beschreibung vor: etwa 20-25 Jahre alt, ungefähr 180 Zentimeter groß, sportliche Statur, dunkle, längere Haare, Vollbart. Zudem war er maskiert.

Eine sofortige Fahndung mit starken Kräften blieb erfolglos.

Zeugen, die gegen 14 Uhr Verdächtiges im Bereich des Fliesengeschäfts beobachtet haben oder denen der wegrennende Täter oder das silber/grau oder hellblaue Auto aufgefallen ist oder Personen, die sonst Hinweise auf die Identität des Mannes geben können werden gebeten, sich unter der Tel. 07732 95066-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell