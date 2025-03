Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Gem. Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Rottweil und des Polizeipräsidiums Konstanz - Tatverdächtiger nach Tötungsdelikt ermittelt - Sonderkommission aufgelöst (21.03.2025)

Trossingen (ots)

Die Kriminalpolizeidirektion Rottweil hat im Zuge der intensiven Ermittlungen zu dem Tötungsdelikt an einem 37-jährigen Mann, der am 27. Januar in Trossingen tot aufgefunden worden war, einen Tatverdächtigen identifiziert.

Gegen diesen besteht der dringende Tatverdacht wegen des Tatvorwurfs des Mordes. Der Beschuldigte ist nach den bisherigen Ermittlungsergebnissen deutscher und russischer Staatsbürger. Er hat sich bereits kurz nach der Tat ins Ausland abgesetzt. Zum Motiv können noch keine abschließenden Aussagen getroffen werden. Nach derzeitigen Ermittlungen hat der Tatverdächtige auch aus finanziellen Motiven gehandelt.

Nach der Ermittlung des Verdächtigen beendet die Sonderkommission Mondschein nach mehr als sieben Wochen ihre Arbeit.

Die ergänzenden Ermittlungen zu den Tathintergründen und die Fahndung nach dem Tatverdächtigen werden bei der Kriminalpolizeidirektion Rottweil im regulären Dienstbetrieb fortgesetzt.

