Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Nachbarhecke fällt Unkrautvernichtung zum Opfer

Mühlhausen (ots)

In einer Gartenanlage in der Tonbergstraße beabsichtige am Mittwochnachmittag ein 75-Jähriger in seinem Garten Unkraut zu vernichten. Hierzu nutze er einen Gasbrenner, um den ungeliebten Pflanzen zu Leibe zu rücken. Jedoch griffen die Flammen rasch auf eine Hecke der benachbarten Parzelle über und zerstörten diese. Vor Eintreffen der Kameraden der Feuerwehr konnte der Mann die Hecke ablöschen. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Gebäude oder Personen waren nicht gefährdet. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachtes der Sachbeschädigung durch Brandlegung.

