Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Motorrad fährt auf Auto auf - Motorradfahrerin und Sozius stürzen

Mühlhausen (ots)

Am Mittwoch ereignete sich in der Ammerschenn Landstraße gegen 13.45 Uhr ein Verkehrsunfall, bei dem ein Motorrad und ein Pkw involviert waren. Eine Kraftradfahrerin fuhr aus noch ungeklärter Ursache auf einen vorausfahrenden Volkswagen auf. In Folge des Aufpralls stürzte die 17-jährige Fahrerin des Motorrades mit ihrem Sozius, welcher sich hierbei leicht verletzte. Der 18-Jährige wurde in einem Klinikum medizinisch versorgt. An beiden beteiligten Fahrzeugen entstanden Sachschäden.

