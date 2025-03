Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Mit Straßenlaterne kollidiert und geflüchtet

Nordhausen (ots)

Nach einer Kollision mit einer Straßenlaterne in der Straße An der Helme ergriff ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer die Flucht. Wie am Mittwochnachmittag bekannt wurde, kollidierte der Unbekannte mit der Laterne, welche hierdurch in Schieflage geriet. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Am Laternenmast entstand ein Sachschaden von etwa 3000 Euro. Bei dem Fahrzeug des Unfallverursachers handelte es sich wahrscheinlich um eine Sattelzugmaschine. Wer den Unfall beobachtet hat oder Angaben zum Unfallverursacher oder dessen Fahrzeug machen kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Nordhausen unter der Tel. 03631/960 zu melden.

Aktenzeichen: 0071558

