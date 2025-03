Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Seitenscheibe zerstört - Zeugen gesucht

Lipprechterode (ots)

Am Mittwochnachmittag machten sich Unbekannte an einem Pkw zu schaffen, der in der Hauptstraße abgestellt war. Zwischen 12.50 Uhr und 13.05 Uhr zerstörten der oder die Täter eine Seitenscheibe des Autos. Außerdem waren zwei Reifen platt. Bisherigen Ermittlungen zufolge wurde aus dem Fahrzeug nichts entwendet. Wer Hinweise zur Tat oder Täterschaft geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Nordhausen unter der Tel. 03631/960 zu melden.

Aktenzeichen: 0071479

